Женщина из Удмуртии отсудила 300 тыс. руб. компенсации за полученные в ДТП травмы

Суд взыскал с виновника второго ДТП компенсацию морального вреда в размере 300 тысяч рублей Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Балетмейстер из Сарапульского района отсудила компенсацию за травмы, полученные в ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе судов Удмуртии.

Авария произошла в декабре 2023 года на трассе в районе деревни Мыльники. На встречу пострадавшей за рулем автомобиля Renault внезапно выехала другая машина под управлением пьяного водителя без прав, – произошло столкновение. После удара женщина вышла из машины, пыталась помочь виновнику ДТП, затем вернулась за телефоном. В этот момент в ее стоящий автомобиль врезалось другое транспортное средство.

В результате второго ДТП женщина получила травмы, квалифицированные как вред здоровью средней тяжести. В течение двух лет она лечилась, перенесла три операции, обращалась в суды различных инстанций.

Оба водителя-мужчины привлечены к административной ответственности по ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ и ч. 2 ст. 12.24 КоАП РФ. В гражданском порядке с них взыскан материальный ущерб на восстановительный ремонт.

Суд установил, что сама пострадавшая также нарушила правила дорожного движения: после первого столкновения не включила аварийную сигнализацию и не выставила знак аварийной остановки.

При определении компенсации морального вреда суд учел, что истец – балетмейстер с 25-летним стажем, вследствие полученных травм испытывает боль, работает с ограниченной нагрузкой и не может выполнять сложные танцевальные элементы. Суд взыскал с виновника второго ДТП компенсацию морального вреда в размере 300 тысяч рублей.

