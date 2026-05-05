Ремонт дорог «картами» начался в Ижевске

В Ижевске стартовал ремонт дорог «картами».

Дорожники Ижевска приступили к «карточному» ремонту улиц. Об этом сообщили в пресс-службе администрации столицы Удмуртии.

Работы проводят в рамках контрактов по текущему содержанию дорог.

Первым объектом стала улица Сабурова в Устиновском районе. В перечень также включены дороги и проезды с многочисленными дефектами полотна, не вошедшие в план основных ремонтов этого года: Заречное шоссе, улица Рогалева, переулок Металлургический, проезд к детскому саду № 204 в микрорайоне Ворошилова и другие участки.

Ранее дорожники приступили к основным ремонтным работам на улицах Ижевска. В апреле заасфальтировали переулок Ястребовский, в настоящее время ремонтируется улица Гагарина.

