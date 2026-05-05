НовостиОбщество5 мая 2026 7:00

Средняя зарплата в Удмуртии в феврале превысила 80 тысяч рублей

За год размер оплаты труда вырос на 8,4%
Виола Романова
Среднемесячная номинальная зарплата в Удмуртии составила 80,9 тысячи рублей

Среднемесячная номинальная зарплата в Удмуртии составила 80,9 тысячи рублей

Фото: Мария Бакланова. Перейти в Фотобанк КП

Среднемесячная номинальная зарплата в Удмуртии составила в феврале 80,9 тысячи рублей. Показатель стал вторым по величине в Приволжском федеральном округе. Об этом сообщила пресс-служба Удмуртстата.

За год размер оплаты труда вырос на 15,6%. Однако с учетом инфляции реальная зарплата увеличилась на 8,4%.

Наиболее высокая зарплата в конце зимы зафиксирована в сферах финансовой и страховой деятельности, а также в области связи и информации – 109 тысяч рублей. На предприятиях по добыче полезных ископаемых показатель достиг 104,2 тысячи рублей.

Самые низкие зарплаты отмечены в административной деятельности – 59,6 тысячи рублей, в компаниях, занятых операциями с недвижимостью – 57,7 тысячи рублей, а также в гостиницах и предприятиях общепита – 44,6 тысячи рублей.

