Бывший работник предприятия в Удмуртии задержан за хищения на госконтракте

Возбуждено уголовное дело Фото: Сергей ГРАЧЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В селе Якшур-Бодья по подозрению в присвоении и растрате задержан 26-летний бывший работник дорожного предприятия. Об этом сообщили в пресс-службах МВД и СУ СК Удмуртии.

По версии следствия, в 2025 году подозреваемый похитил 7 тонн асфальтобетонной смеси, вверенной ему в рамках исполнения государственного заказа.

Уголовное дело квалифицировали по части третьей статьи 160 УК РФ (присвоение и растрата). Правоохранители провели обыски и допросы, а также изъяли необходимую документацию. Сейчас фигурант находится в изоляторе. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Подписывайтесь на «КП-Ижевск» в Telegram, ВКонтакте и читайте нас там, где удобно!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Средняя зарплата в Удмуртии в феврале превысила 80 тысяч рублей

Ремонт дорог «картами» начался в Ижевске

Жителя Сарапула осудили за обнаженные танцы в подъезде многоэтажки