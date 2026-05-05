Компания Wildberries опровергла слухи о покупке «Ижавиа» и аэропорта Ижевска

Wildberries & Russ не заинтересована в покупке «Ижавиа» и аэропорта Ижевска

Объединенная компания Wildberries & Russ (RWB) не планирует покупать авиаперевозчика «Ижавиа» и аэропорт Ижевска. Об этом пишет «Ъ-Удмуртия», ссылаясь на представителя организации.

«У компании нет интереса к указанным активам», – сообщил собеседник издания.

Ранее стало известно, что RWB направляла предложения о покупке нескольким российским авиаперевозчикам, среди которых Nordwind и Azur Air. А в сентябре 2025 года компания приобрела аэропорт в Ингушетии (вблизи Магаса) за 425 млн рублей.

Напомним, весной правительство Удмуртии решило приватизировать местную авиакомпанию и международный аэропорт. АО «Ижавиа», 100% акций которого принадлежит республике, планируют продать. В апреле Госсовет Удмуртии согласовал сделку. Глава региона Александр Бречалов объяснил это тем, что компания «достигла своего потолка» и нуждается в крупных инвестициях для дальнейшего развития. Продажу планируется завершить до конца 2026 года.

