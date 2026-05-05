НовостиОбщество5 мая 2026 16:32

Крупный пал травы в Удмуртии удалось локализовать рядом с лесом

В Удмуртии загорелась сухая растительность на площади почти 10 га
Дмитрий Соколов
В тушении пожара принимали участие местные жители

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии.

В Удмуртии 5 мая ликвидировали ландшафтный пожар, возникший на сельскохозяйственных землях рядом с деревнями Поваренки Завьяловского района и Сидоровы Горы Воткинского района, сообщает пресс-служба республиканского управления МЧС.

Огонь охватил сухую растительность на площади 9,8 гектара. Существовала угроза перехода пламени на лесной массив.

В тушении участвовали подразделения муниципальной пожарной охраны, сотрудники лесничества и Государственной противопожарной службы республики. К ликвидации пожара присоединились и местные жители. Огонь тушили с помощью ранцевых опрыскивателей и ручного инструмента.

Пожар удалось остановить благодаря совместным действиям всех участников.

