6 мая столбик термометра может подняться еще выше

5 мая стало самым теплым днем с начала 2026 года в Удмуртии. Об этом сообщается в телеграм-канале «Записки синоптика».

В центре и на юге республики воздух впервые за сезон прогрелся выше +25 °С. Разница с северными районами составила буквально доли градуса – там было лишь самую малость прохладнее.

Синоптики не исключают, что 6 мая может быть еще жарче. На южных территориях Удмуртии ожидают 26-27 °С, на севере – 24-25 °С.

