Минздрав Удмуртии прокомментировал отсутствие вакцины от клещевого энцефалита

Дефицит вакцины против клещевого энцефалита наблюдается в Удмуртии

Жители Удмуртии сообщили о нехватке вакцины от клещевого энцефалита в медучреждениях. В региональном Минздраве на запрос «КП-Ижевск» подтвердили проблему и связали ее с отсутствием препарата у поставщиков, сообщает пресс-служба ведомства.

«В настоящее время вакцина отсутствует у поставщиков, информации о причинах ее отсутствия нет. Минздрав УР сделал запрос заводу изготовителю о причинах отсутствия и сроках ее появления. После получения ответа информация будет доведена до главных врачей республики», – отметили в ведомстве.

Аукцион на закупку вакцины для иммунизации детей от 1 года до 17 лет уже состоялся, препарат приобретен полностью. Вакцинация взрослых проводится на платной основе, и медорганизации закупают вакцину самостоятельно.

«Отметим, что период вакцинации уже закончился, следующий начнется осенью», – заключили в региональном Минздраве.

