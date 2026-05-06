Дело о краже 38 млн руб. при поставке деталей для «Калашникова» направили в суд

Обвинительное заключение по делу о хищении у «Калашникова» утвердили

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о хищении 37,7 млн рублей при поставках поддельных деталей для «Калашникова» в рамках выполнения гособоронзаказа. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на участника процесса.

«Дело направлено для рассмотрения по существу в Октябрьский районный суд города Иваново, который уже получил материалы, но дату судебного заседания пока не назначил», – рассказал собеседник агентства.

Объем собранных доказательств превышает 40 томов. В числе пяти обвиняемых – технический директор подрядной организации «Интертехника» и гендиректор компании «Ивановские ковши» Алексей Морохов. В деле также фигурируют соучредитель «Интертехники» Алексей Леденев и бывший руководитель этой же фирмы Юрий Чернышев, который занимал кресло главы более полугода и подписал первый контракт с оружейным концерном.

Как полагает следствие, в период с 11 октября 2023 года по 13 ноября 2024 года злоумышленники через посредников закупили в Китае контрафактные детали. Стоимость китайской продукции оказалась заведомо ниже той, что была прописана в договорах подряда с «Калашниковым». Несмотря на это, «Интертехника» поставила оборонному предприятию более трети от общего объема приобретенных комплектующих, сознательно нарушив условия минимум двух соглашений. Подрядчик прекрасно осознавал, что качество изделий не соответствует техническим требованиям. Добытыми преступным путем деньгами учредители организации и неназванные соучастники распорядились по своему усмотрению. Концерн «Калашников» официально признан потерпевшей стороной.

