Минздрав Удмуртии опроверг слухи об отсутствии вакцины от столбняка

Минздрав Удмуртии назвал недостоверной информацию об отсутствии вакцины от столбняка Фото: Сергей ГРАЧЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Жители Удмуртии пожаловались в соцсетях на проблемы с вакциной от столбняка в государственных больницах региона. В республиканском Минздраве опровергли информацию об отсутствии препарата.

«Для экстренной профилактики столбняка, согласно санитарному законодательству, используются 2 препарата – АС-Анатоксин и АДСм-Анатоксин. Профилактика проводится в течение 20 дней с момента обращения, после уточнения прививочного статуса пациента. В настоящий момент в наличии в Удмуртской Республике есть 5 144 дозы препарата АС -Анатоксин и 166 900 доз препарата АДСм-Анатоксин, они есть во всех медицинских организациях», – сообщили в Минздраве Удмуртии на запрос «КП-Ижевск».

Напомним, ранее ведомство прокомментировало ситуацию с отсутствием вакцины от клещевого энцефалита в больницах региона.

