Водитель «Тойоты» врезалась в два авто и влетела в стену гимназии №6 в Ижевске

Женщина-водитель пострадала в аварии.

Вечером 5 мая на улице Депутатской в Ижевске «Тойота Рав» под управлением 52-летней женщины влетела в забор, а затем и в стену гимназии № 6. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Удмуртии.

По данным правоохранителей, перед этим, выезжая со второстепенной на главную дорогу, женщина не пропустила авто «Дэу Нексия» под управлением 17-летнего юноши и врезалась в него. После столкновения «Тойоту» отбросило в сторону, и она наехала на припаркованный «БМВ», и лишь затем в здание учебного учреждения.

Фото: Госавтоинспекция Удмуртии

В результате ДТП женщина получила травмы. Отмечается, что у нее, а также у 17-летнего водителя «Дэу Нексия» нет водительских прав. На них составили административные материалы. Автомобили задержаны и помещены на специализированную стоянку.

