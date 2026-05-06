Суд оставил бывшего Главу Завьяловского района под арестом

Арест Русинова продлен до 6 июня. Фото: Объединенная пресс-служба судов Удмуртии

Суд продлил меру пресечения бывшему Главе Завьяловского района Константину Русинову, обвиняемому во взяточничестве. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Удмуртии.

По версии следствия, Русинов предоставил коммерческой организации находящихся в собственности района земельные участки за взятку в размере 500 тысяч рублей от ее руководителя.

Кроме того, для укрепления авторитета руководителя муниципалитета обвиняемый требовал от местного предпринимателя отремонтировать помещение в Завьялово, угрожая негативными последствиями для его дальнейшей коммерческой деятельности.

На заседании обвиняемый и его защитники просили избрать меру пресечения, не связанную с изоляцией от общества. Однако суд постановил продлить содержание Русинова в СИЗО до 6 июня.

