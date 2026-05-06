Забил до смерти и инсценировал несчастный случай: в Уве завершилось расследование убийства мужчины

Обвиняемый признал вину Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

39-летний житель Увы обвиняется в убийстве отчима. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК Удмуртии.

По данным следствия, 20 марта 2026 года мужчины выполняли работы на принадлежащем обвиняемому фермерском хозяйстве. Во время разговора они поссорились, и обвиняемый несколько раз ударил отчима по жизненно важным органам. От полученных повреждений потерпевший умер.

После этого обвиняемый погрузил труп в свой автомобиль, привез к дому погибшего и сбросил в погреб, инсценируя несчастный случай. Через сутки он пришел в полицию и заявил об исчезновении отчима.

В рамках расследования проведены осмотр места происшествия и необходимые судебные экспертизы. Фигурант признал вину.

Уголовное дело по части четвертой статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) направлено в суд.

Подписывайтесь на «КП-Ижевск» в Telegram, ВКонтакте и читайте нас там, где удобно!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Дело о хищении 38 млн рублей при поставке деталей для «Калашникова» направили в суд

Ремонт автодороги Кез – Старая Гыя – Медьма начнется в 2026 году

Минздрав Удмуртии опроверг слухи об отсутствии вакцины от столбняка