ИжГТУ сменит тип учреждения с бюджетного на автономный

Смену статуса вуза проведут в соответствии с законом. Фото: Иванова Л.

ИжГТУ планирует сменить тип учреждения с бюджетного на автономный. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

Переход университета в новый статус уже поддержал ученый совет университета. Инициативу одобрили большинством голосов.

«ИжГТУ станет первым вузом Удмуртской Республики, сменившим тип учреждения с бюджетного на автономный», – отметили в учреждении.

Смену статуса проведут в соответствии с законом, а условия обучения для студентов останутся прежними.

