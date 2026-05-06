В Ижевске водитель сбила подростка во дворе и скрылась с места ДТП

Полиция установила личность водителя. Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии.

В Ижевске вечером 5 мая произошло ДТП с участием несовершеннолетней. Инцидент зафиксирован около 20:30 во дворе дома № 82 на улице 40 лет Победы, сообщили в Госавтоинспекции Удмуртии.

По предварительным данным, 37-летняя женщина, управляя автомобилем «Омода», совершила наезд на 14-летнюю девочку. После происшествия водитель покинула место аварии. Пострадавшая получила травмы.

Позднее сотрудники полиции установили личность автомобилистки. В отношении нее составлены административные материалы.

