В Малопургинском районе в ДТП с грузовиками погиб водитель

Госавтоинспекция устанавливает обстоятельства ДТП. Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии.

Авария со смертельным исходом произошла 6 мая около 16:00 на федеральной трассе в Малопургинском районе, неподалеку от села Пугачево, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Удмуртии. По предварительной информации, 53-летний водитель грузовика «Хендай» выехал на встречную полосу без цели обгона и столкнулся с автомобилем «Фотон» с прицепом, за рулем которого находился 40-летний мужчина.

В результате столкновения водитель «Хендая» скончался на месте. Второй участник ДТП не пострадал.

Спасатели МЧС провели деблокировку погибшего. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и экстренные службы.

Причины и обстоятельства аварии устанавливаются. Движение на участке временно затруднено, его регулируют инспекторы ДПС.

Подписывайтесь на «КП-Ижевск» в Telegram, ВКонтакте и читайте нас там, где удобно!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Министр экономразвития России посетил площадку будущей ОЭЗ «Ижевск»

Суд оставил под арестом бывшего Главу Завьяловского района

Отопительный сезон в Ижевске завершится 8 мая