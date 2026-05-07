Суд в Удмуртии избрал меру пресечения обвиняемому в хищении 6 т асфальта дорожнику

Обвиняемого арестовали Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Якшур-Бодьинский суд избрал меру пресечения бывшему производителю работ АО «Удмуртавтодорстрой», обвиняемому в хищении на госконтракте. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Удмуртии.

По версии следствия, с июля по сентябрь 2025 года 26-летний обвиняемый, похитил вверенную ему асфальтобетонную смесь массой 6 тонн (ранее сообщалось о 7 тоннах). Общая сумма ущерба составила 44 640 рублей. Уголовное дело квалифицировали по части третьей статьи 160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения).

В судебном заседании обвиняемый и его защитник просили избрать меру пресечения, не связанную с изоляцией от общества. Суд, изучив материалы дела, избрал в отношении мужчины меру пресечения в виде запрета определенных действий, с возложением запретов.

Подписывайтесь на «КП-Ижевск» в Telegram, ВКонтакте и читайте нас там, где удобно!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Министр экономразвития России посетил площадку будущей ОЭЗ «Ижевск»

Суд оставил под арестом бывшего Главу Завьяловского района

Отопительный сезон в Ижевске завершится 8 мая