Сирены включили в Ижевске и Якшур-Бодьинском районе

«Опасное небо» объявили в Удмуртии Фото: Данил Иванов.

Ограничения в рамках введенного ранее сигнала «Опасное небо» распространились еще на два муниципалитета Удмуртии. Об этом предупредили в пресс-службе Госкомитета региона по делам ГО и ЧС.

«Включаем сирены в Ижевске, Якшур-Бодьинском районе», – оповестили в ведомстве.

Напомним, ранее сирены включили в 13 районах и двух городах региона.

