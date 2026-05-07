Огурцы и куриные яйца подешевели в Удмуртии

Десяток куриных яиц подешевел на 2,1%

За минувшую неделю в Удмуртии на 9,1% выросла цена на белокочанную капусту. Об этом сообщили в пресс-службе Удмуртстата.

Кроме того, подорожали картофель (+4,5%), репчатый лук (+4,3%) и сливочное масло (+2,1%). В то же время аналитики зафиксировали спад цен на свежие огурцы и помидоры (-16,9% и -11,6% соответственно), вареную колбасу (-2,9%), сосиски (-2,5%), куриные яйца (-2,1%), пшеничную муку (-2%), бананы (-1,7%) и гречку (-1,6%).

Из непродовольственных товаров подорожали зубная паста (+3,5%), туалетное мыло (+1,8%), женские гигиенические прокладки (+1,8%). При этом снизились цены на хозяйственное мыло (-2,1%) и детские бумажные подгузники (-1,8%).

Вновь зафиксировали подорожание на АЗС. Литр дизельного топлива прибавил в цене 2 копейки, литр бензина марок АИ-92, АИ-95 – также 2 копейки и литр топлива марки АИ-98 – 10 копеек.

