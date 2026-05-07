Адвоката и бизнесмена задержали по подозрению в хищении 3,3 млн рублей в Ижевске

Сейчас задержанные находятся в изоляторе. Фото: СУ СК Удмуртии

В Ижевске по подозрению в мошенничестве задержаны 37-летний индивидуальный предприниматель и 34-летний адвокат. Об этом сообщили в пресс-службах ФСБ и СУ СК Удмуртии.

По данным следствия, бизнесмен при содействии защитника ввел в заблуждение сотрудников Управления Росреестра по Удмуртии. В результате они похитили не менее 3,3 млн рублей – эти средства полагались в качестве компенсации бывшей супруге индивидуального предпринимателя по мировому соглашению.

Кроме того, фигуранты пытались оформить на третьих лиц 19 земельных участков стоимостью более 14,3 млн рублей. Сделать это мешала ипотека в силу закона, которая была на них наложена.

Сейчас задержанные находятся в изоляторе временного содержания. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Подписывайтесь на «КП-Ижевск» в Telegram, ВКонтакте и читайте нас там, где удобно!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Один беспилотник сбили в небе над Удмуртией

Огурцы и куриные яйца подешевели в Удмуртии

16-летний мотоциклист попал в больницу после ДТП в Ижевске