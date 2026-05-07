37-летнего руководителя и 26-летнего менеджера строительной компании в Ижевске осудят по обвинению в крупном мошенничестве. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Удмуртии.
По данным следствия, с апреля 2023 года по январь 2025 года обвиняемые заключали договоры на возведение малоэтажных жилых домов на территории Удмуртии и Татарстана. Клиенты перечисляли деньги, но строительство так и не начиналось – полученные средства фигуранты тратили на себя.
Первоначально полицейские задержали руководителя фирмы. Позже установили и менеджера, который заключал договоры с клиентами от имени знакомого, используя его данные.
Видео: МВД России
Потерпевшими признаны 75 человек. Проведенная экспертиза оценила причиненный им ущерб в 146 млн рублей. Глава строительной организации находится в СИЗО, менеджера в апреле отпустили под домашний арест.
Уголовное дело по частям третьей и четвертой статьи 159 УК РФ (мошенничество в крупном и особо крупном размере) направлено в суд.
