Режим «Беспилотная опасность» вновь объявили в Удмуртии

Режим «Беспилотная опасность» объявили в Удмуртии Фото: Архив КП.

7 мая в 16:50 в Удмуртии во второй раз за день объявили режим «Беспилотная опасность». Об этом сообщил председатель Госкомитета региона по делам ГО и ЧС Андрей Шуткин.

Жителей республики просят соблюдать меры предосторожности, а в случае ЧП звонить по номеру 112.

Обновление: В 16:55 7 мая сигналу «Беспилотная опасность» дан отбой.

