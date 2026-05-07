Режим «Беспилотная опасность» вновь объявили в Удмуртии

7 мая в 16:50 в Удмуртии во второй раз за день объявили режим «Беспилотная опасность». Об этом сообщил председатель Госкомитета региона по делам ГО и ЧС Андрей Шуткин.
Жителей республики просят соблюдать меры предосторожности, а в случае ЧП звонить по номеру 112.
Обновление: В 16:55 7 мая сигналу «Беспилотная опасность» дан отбой.
