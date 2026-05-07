На второй этап благоустройства «Ива-парка» в Ижевске готовы направить более 90 млн рублей

Администрация ищет подрядчика для благоустройства парка до 22 мая. Фото: соцсети Дмитрия Чистякова

Администрация Ижевска объявила поиск подрядчика для выполнения второго этапа благоустройства «Ива-парка» на улице Автозаводской. Информация о закупке размещена на портале госзакупок.

Начальная стоимость контракта составляет 90,5 млн рублей. Прием заявок от потенциальных подрядчиков продлится до 22 мая.

Согласно документации, в рамках второго этапа на территории парка планируется обустроить детскую площадку с четырехметровой фигурой белки, установить карусель, качели в виде гнезда, шезлонги, скамейки и урны. Кроме того, дорожки вымостят тротуарной плиткой, а территорию оборудуют металлическими бордюрами.

Напомним, в 2025 году «Ива-парк» стал победителем рейтингового голосования по благоустройству общественных пространств. Проект предусматривает создание нескольких функциональных зон – для спорта, мероприятий и спокойного отдыха. Также здесь планируют обустроить парковку, прогулочную набережную и детские площадки.

Работы первого этапа стартовали в апреле: тогда в парке начали устанавливать винтовые сваи для будущей набережной и пирса.

