Иск о банкротстве ЖКУ Глазова отозвали после урегулирования вопроса с долгом

Ранее у ЖКУ Глазова образовалась задолженность, которую оценивали в 27 млн рублей. Фото: Диля Ахмадишина. Перейти в Фотобанк КП

Росатом инфраструктурные решения отказался от требований о банкротстве АО «Жилищно-коммунальное управление города Глазова», задолженность которого оценивалась в 27 млн рублей. Об этом в социальных сетях сообщил глава города Сергей Коновалов.

Как пояснил Коновалов, долг образовался в период, когда ЖКУ погашало обязательства ликвидированного предприятия «Глазовские теплосети» перед Чепецким механическим заводом за поставки теплоэнергии.

Он также отметил, что во время реорганизации предприятия из муниципального унитарного в акционерное общество ЖКУ не могло получать бюджетную поддержку, из-за чего и возникла задолженность перед РИР.

В настоящее время власти ожидают поступления очередного финансового транша из бюджета Удмуртии по концессионному соглашению. Средства планируют перечислить до конца мая.

По словам главы города, предприятие продолжает работать в штатном режиме и риска банкротства нет. ЖКУ полностью принадлежит муниципалитету и обслуживает большую часть многоквартирного жилфонда Глазова.

«Росатом инфраструктурные решения» подала иск в суд 13 апреля 2026 года. «Это стандартная процедура, которую юридическая служба запускает просто на основании факта задолженности», – подчеркнул Коновалов.

Подписывайтесь на «КП-Ижевск» в Telegram, ВКонтакте и читайте нас там, где удобно!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Куда сходить в Ижевске с 9 по 11 мая: праздничные мероприятия в честь Дня Победы и «Эстафета Мира»

Продавца снюса в Удмуртии оштрафовали на 300 тысяч рублей

Власти Воткинска отменили массовые мероприятия на 9 Мая