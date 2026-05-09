Более тысячи ижевчан пробежали 77-ю «Эстафету Мира»

9 мая на Центральной площади Ижевска по-спортивному отметили 81-ю годовщину Победы: более 1 000 участников разделились на 75 команд и пробежали легкоатлетическую «Эстафету Мира», сообщила Администрация города.
В забегах «Пробег Памяти», «Дружба» и других стартовали ветераны спорта, школьники, студенты вузов и работники предприятий. Традиция таких забегов длится с 1949 года.
Награждение победителей пройдет в Адмиинстарции города с 12 по 15 мая.
Подписывайтесь на «КП-Ижевск» в Telegram, ВКонтакте и читайте нас там, где удобно!
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Куда сходить в Ижевске с 9 по 11 мая: праздничные мероприятия в честь Дня Победы и «Эстафета Мира»
Продавца снюса в Удмуртии оштрафовали на 300 тысяч рублей
Власти Воткинска отменили массовые мероприятия на 9 Мая