Режим «Беспилотная опасность» отменили в Удмуртии Фото: Архив КП.

12 мая в 14:25 в Удмуртии отменили сигнал «Беспилотная опасность». Об этом в соцсетях сообщил председатель Госкомитета региона по делам ГО и ЧС Андрей Шуткин.

Напомним, режим ввели в 10:15. Об атаках БПЛА за этот период не сообщалось.

Жителей просят сохранять спокойствие, в случае ЧП – звоните в 112.

Подписывайтесь на «КП-Ижевск» в Telegram, ВКонтакте и читайте нас там, где удобно!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

6-летний мальчик поджег рулоны сена в Удмуртии

СК возбудил дело по факту смертельного ДТП с 15-летней девочкой в Удмуртии

Жительницу Удмуртии задержали за спаивание 11-летнего сына