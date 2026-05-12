Дело на обвиняемого в смерти пациента врача из Ижевска закрыто после ухода на СВО

В Ижевске прекратил уголовное преследование 51-летнего бывшего медика, которого обвиняли в неосторожном причинении смерти пациенту из-за ненадлежащего выполнения профессиональных обязанностей. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Удмуртии.
В процессе следствия мужчина подписал контракт о прохождении службы в Вооруженных силах России в зоне специальной военной операции и производство по делу временно приостановили. Позже указом Президента России фигурант был удостоен медали «За спасение погибавших». Наличие государственной награды стало основанием для освобождения экс-врача от уголовной ответственности.
Обвиняемый дал согласие на прекращение дела по указанному нереабилитирующему основанию, а его защитник поддержал соответствующее ходатайство. Прокурор, гражданский истец, а также его представитель не высказали возражений против закрытия дела.
В итоге уголовное дело прекращено.
