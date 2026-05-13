Глава СК РФ запросил доклад по делу о нарушении прав жильцов домов в Ижевске без канализации

Возбуждено уголовное дело. Фото: Информационный центр СК РФ

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заинтересовался уголовным делом о нарушении прав жильцов многоквартирных домов на улице Зимней в Ижевске. Об этом сообщили в информационном центре ведомства.

Напомним, в 90-е годы в микрорайоне сгорела подстанция по обслуживанию систем водоотведения, после чего канализационные сети для домов так и не обустроили. Последние 30 лет жители домов вынуждены мириться с септиками, под которые обустроили ливневые колодцы. Во время осадков они переполняются, и нечистоты затапливают подъезды. Кроме того, в домах разрушаются кровли.

«Несмотря на имеющиеся нарушения, профильными структурами мер к организации ремонтных работ не принимается», – отмечают в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело квалифицировали по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Удмуртии Рустаму Тугушеву представить доклад о предварительных и окончательных результатах расследования.

