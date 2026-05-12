НовостиПроисшествия12 мая 2026 12:40

СК возбудил дело о нарушении прав жильцов домов без канализации в Ижевске

40 семей вынуждены жить в аварийных условиях
Виола Романова
В домах проведут проверку. Фото: vk.com/nf_udmurtiya

Следственный комитет Удмуртии возбудил дело по факту нарушения прав жильцов пяти домов на улице Зимней в Ижевске. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, местные жители вот уже почти 30 лет живут без центральной канализации. Дома обеспечены септиками, под которые переделали ливневые канализации, однако этого недостаточно – весной и осенью, во время ливней, нечистоты выходят на поверхность. Кроме того, в домах разрушается кровля.

Уголовное дело квалифицировали по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

«В рамках предварительного следствия следственными органами будут приняты необходимые меры по восстановлению нарушенных прав жильцов. Действиям (бездействию) ответственных лиц управляющей компании будет дана надлежащая правовая оценка», – заключили в ведомстве.

