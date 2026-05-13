Мать и трое детей спаслись на пожаре в жилом доме в Удмуртии

Утром 12 мая в селе Васильевское в Красногорском районе загорелся жилой двухквартирный дом. Об этом сообщили в Государственной противопожарной службе Удмуртии.

Возгорание заметила многодетная мать, которая проживала в одной из квартир. Женщина проснулась до будильника и, почувствовав запах гари, выглянула в окно. Заметив дым, идущий из щелей пристроенного крыльца, она тут же разбудила детей – 11-летнюю девочку и двух 9-летних мальчиков – и вывела их на улицу через запасной выход. Жильцы второй квартиры тоже вовремя заметили дым и эвакуировались.

Огонь уничтожил кровлю дома, две бани, хлев, крыльцо и имущество в одной из квартир. Общая площадь пожара составила 231 кв. м.

Причина пожара устанавливается дознавателем МЧС.

