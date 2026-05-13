Власти Удмуртии выплатят компенсацию пострадавшей от бесхозной собаки девушке

Фото: Елена ВАХРУШЕВА. Перейти в Фотобанк КП
Суд в Удмуртии обязал администрацию Каракулинского района выплатить компенсацию девушке, пострадавшей от нападения собаки. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Удмуртии.
Установлено, что потерпевшая является инвалидом первой группы и признана судом недееспособной. В селе Каракулино на нее напала собака и укусила в левое предплечье. После произошедшего пострадавшей пришлось пройти лечение в больнице.
Установить собственника собаки так и не удалось, поэтому обязанность по выплате компенсации морального вреда легла на администрацию района. Суд обязал властей выплатить девушке 20 тысяч рублей.
Подписывайтесь на «КП-Ижевск» в Telegram, ВКонтакте и читайте нас там, где удобно!
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Убил и спрятал труп в гараже: житель поселка Кез обвиняется в убийстве ребенка
Учредителя УК осудят за мошенничество в Удмуртии
Обвиняемого в хищении нефти жителя Ижевска заподозрили в «отмывании» денег