НовостиОбщество13 мая 2026 10:10

Власти Удмуртии выплатят компенсацию пострадавшей от бесхозной собаки девушке

Собака напала на инвалида первой группы и укусила за предплечье
Виола Романова
Пострадавшая получит 20 тысяч рублей компенсации

Пострадавшая получит 20 тысяч рублей компенсации

Фото: Елена ВАХРУШЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Суд в Удмуртии обязал администрацию Каракулинского района выплатить компенсацию девушке, пострадавшей от нападения собаки. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Удмуртии.

Установлено, что потерпевшая является инвалидом первой группы и признана судом недееспособной. В селе Каракулино на нее напала собака и укусила в левое предплечье. После произошедшего пострадавшей пришлось пройти лечение в больнице.

Установить собственника собаки так и не удалось, поэтому обязанность по выплате компенсации морального вреда легла на администрацию района. Суд обязал властей выплатить девушке 20 тысяч рублей.

