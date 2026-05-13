Экс-глава Минимущества Удмуртии Зайнуллин уволен из белгородского правительства

Рустэм Зайнуллин уволен с поста заместителя губернатора – министра имущественных и земельных отношений Белгородской области

Бывший глава министерства имущественных отношений Удмуртии Рустэм Зайнуллин уволен с поста заместителя губернатора – министра имущественных и земельных отношений Белгородской области. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на региональное правительство, чиновника освободили от должности «в связи с утратой доверия».

Еще в июне 2025 года стало известно, что в отношении Зайнуллина возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной группой). По данным Генпрокуратуры РФ, обвиняемый получал коррупционные доходы при выполнении госконтрактов на строительство фортификационных сооружений в Белгородской области – объектов, обеспечивающих безопасность страны.

Рустэм Зайнуллин трудился в министерстве имущественных отношений Удмуртии с 1998 по 2016 год. Затем, с 2016 по 2019 год, он возглавлял департамент земельных и имущественных отношений Севастополя. С сентября 2021 года чиновник работал в органах исполнительной власти Белгородской области, а с 2022 года занимал пост заместителя губернатора – министра имущественных отношений.

