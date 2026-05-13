Житель Удмуртии сознался в изнасиловании и убийстве девушки 20-летней давности

Сотрудники уголовного розыска Удмуртии установили причастность жителя Камбарки к убийству, совершенному в 2006 году. Об этом сообщили в пресс-службе МВД республики.

В июле 2006 года в лесном массиве недалеко от Камбарки нашли тело 26-летней местной жительницы. Экспертиза подтвердила насильственный характер смерти. Тогда же возбудили уголовное дело по части второй статьи 105 УК РФ (убийство, сопряженное с изнасилованием), но по горячим следам выйти на подозреваемого не получилось.

Однако работу не сворачивали. Полицейские вместе со следователями СУ СК Удмуртии изучали аналогичные преступления против половой неприкосновенности в том же районе, анализировали данные о преступлениях, совершенных похожим способом, и допрашивали тех, кто уже отбывает наказание в колониях.

Выяснилось, что к убийству 2006 года причастен 54-летний ранее судимый житель Камбарского района. Сейчас мужчина отбывает наказание в одной из исправительных колоний республики за аналогичное преступление, совершенное им в 2020 году.

По версии следствия, инцидент произошел 8 июня 2006 года. Тогда 34-летний фигурант находился в селе Камское Камбарского района, где познакомился с 26-летней девушкой. Они вместе выпили, после чего отправились пешком в сторону Камбарки. В пути, в лесу, мужчина предложил спутнице интимную близость, но получил отказ. Тогда он, используя физическое превосходство, изнасиловал потерпевшую, а затем, чтобы скрыть содеянное, задушил ее.

Задержанный дал признательные показания и рассказал об обстоятельствах расправы.

