Проезд в Северном переулке в Ижевске перекроют более чем на два месяца

В Ижевске временно ограничат проезд транспорта в переулке Северном, на участке от дома № 279а по улице Пушкинской до дома № 275 по улице Вадима Сивкова. Информация об этом появилась на сайте администрации столицы Удмуртии.

Ограничения введут с 07:00 15 мая до 23:00 25 июля. В указанный период на участке пройдет ремонт сетей теплоснабжения. Место работ обозначат предупредительными знаками и ограждениями.

Автомобилистов просят учитывать эту информации при планировании маршрутов.

