ДТП с лосем произошло на трассе в Удмуртии

Подробности аварии не сообщаются. Фото: vk.com/mindortrans

Вечером 13 мая на 353-м км автодороги Р-243 в Удмуртии произошло ДТП с лосем. Об этом рассказали в пресс-службе Миндортранса региона.

Сообщение об аварии направили в Можгинскую межрайонную станцию по борьбе с болезнями животных. Ветеринары выехали на место, взяли пробы для лабораторных исследований на наличие опасных инфекций и провели дезинфекцию территории.

«Биологические отходы вывезли и уничтожили», – сказали в ведомстве.

Автомобилистов просят снижать скорость движения по трассам в период перемещения лосей между лесами – с мая по июнь – и быть внимательными на участках, где установлены знаки «Дикие животные».

