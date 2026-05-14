БПЛА запустят в небе над Можгой для обследования поврежденной плотины

Дрон необходим для осмотра поврежденной плотины

14 мая в районе пруда в Можге запустят БПЛА. Дрон необходим для обследования поврежденной плотины. Об этом предупредили в пресс-службе МЧС Удмуртии.

Напомним, ранее на городском пруду сорвало щитовой затвор, что и привело к повреждению плотины, а также к подтоплению лугов и приусадебных участков.

Жителей и гостей города просят сохранять спокойствие и не мешать работы специалистов.

