Жителя Ижевска арестовали за склонение подростка к употреблению наркотиков

Якшур-Бодьинский районный суд отправил под стражу 19-летнего жителя Ижевска, которого обвиняют в склонении несовершеннолетнего к потреблению наркотических средств. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Удмуртии.

По данным следствия, с 1 по 13 апреля 2026 года молодой человек, находясь на территории села Чур, склонил к употреблению наркотиков подростка 2008 года рождения, заведомо зная о его возрасте.

На заседании обвиняемый и его защитник не возражали против ходатайства следователя.

Изучив материалы дела и оценив обстоятельства, суд избрал мужчине меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 29 суток. Ему предъявлено обвинение по части третьей статьи 230 УК РФ. Он может лишиться свободы на срок до 15 лет.

