Проезд транспорта по улице Шумайлова закрыли до конца сентября в Ижевске

В Ижевске более чем на 4 месяца закрыли проезд транспорта по улице Шумайлова, на участке между зданиями № 357 и № 359 на улице Коммунаров. Информация об этом появилась на сайте администрации столицы Удмуртии.
Движение ограничили с 07:00 15 мая до 23:00 30 сентября. В указанный период на участке пройдет ремонт теплосети.
Жителей города просят учитывать эту информацию при составлении маршрута.
