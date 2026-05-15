Проезд транспорта по улице Шумайлова закрыли до конца сентября в Ижевске

Движение ограничили до 30 сентября Фото: Мария Бакланова. Перейти в Фотобанк КП

В Ижевске более чем на 4 месяца закрыли проезд транспорта по улице Шумайлова, на участке между зданиями № 357 и № 359 на улице Коммунаров. Информация об этом появилась на сайте администрации столицы Удмуртии.

Движение ограничили с 07:00 15 мая до 23:00 30 сентября. В указанный период на участке пройдет ремонт теплосети.

Жителей города просят учитывать эту информацию при составлении маршрута.

