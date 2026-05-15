Бывшую сотрудницу детсада в Ижевске осудили за получившую ожоги воспитанницу

В Ижевске суд вынес вынес приговор бывшему воспитателю детского сада № 181, которую признали виновной в оставлении ребенка в опасности. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

По данным следствия, 9 января 2025 года женщина проводила водные процедуры с детьми и в нарушение инструкции оставила девочку 2023 года рождения одну в ванночке. Когда воспитатель вернулась, ребенок от нахождения в горячей воде получила ожоги ног.

При этом сотрудница учреждения не стала вызывать врачей, а лишь сообщила о произошедшем матери пострадавшей. Женщина приехала в детский сад, забрала малышку и сама позвонила в скорую помощь. Медики зафиксировали у ребенка ожоги более двадцати процентов поверхности тела, после чего девочку госпитализировали.

Суд назначил обвиняемой 180 часов обязательных работ.

Также ранее суд взыскал с детского сада 500 тысяч рублей компенсации морального вреда.

