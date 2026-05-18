Жителя Удмуртии признали безвестно отсутствующим за отказ от оплаты алиментов

Сведения о месте пребывания мужчины отсутствуют в течение более чем одного года

Жительница Балезинского района через суд добилась признания бывшего мужа безвестно отсутствующим. Об этом сообщили в пресс-службе судов Удмуртии.

Установлено, что после развода мужчину обязали выплачивать алименты на воспитание сына, 2012 года рождения. Однако отец игнорировал эти требования и не участвовал в жизни ребенка. Кроме того, установить, где мужчина проживает с 2016 года, невозможно.

«С целью установления местонахождения должника-гражданина проведены соответствующие розыскные мероприятия. По результатам проведенных исполнительных действий установлено, что должник по адресу регистрации не проживает, денежные средства на выявленных счетах отсутствуют, места работы не имеет, недвижимое имущество, а также транспортные средства за должником не зарегистрированы», – отметили в суде.

Суд учел факт того, что сведений о месте пребывания мужчины отсутствуют в течение более чем одного года, и удовлетворил иск женщины, – ее бывшего мужа признали безвестно отсутствующим.

