Двое взрослых и двое детей пострадали в ДТП в Удмуртии

В аварии пострадали четыре человека. Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Удмуртии

Ночью 16 мая на автодороге Воткинск – Чайковский произошло ДТП, в котором пострадало четыре человека. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Удмуртии.

40-летний водитель автомобиля «Шевроле Лачетти» выехал на встречную полосу движения во время обгона и врезался в «БМВ» под управлением 23-летнего водителя.

Самой тяжелой оказалась ситуация с пассажиркой второго автомобиля: 23-летнюю девушку госпитализировали в реанимацию. Водителю «БМВ» после столкновения потребовалась только разовая медицинская помощь.

В салоне «Шевроле» находились двое маленьких детей. 4-летняя девочка с полученными травмами также доставлена в больницу. Кроме того, травмы получил 5-летний мальчик. Он перевозился без детского удерживающего устройства – лишь пристегнуть штатным ремнем безопасности.

