Два человека пострадали в ДТП на федеральной трассе в Удмуртии

Одного из пострадавших увезли в больницу. Фото: Госавтоинспекция Удмуртии

Ночью 17 мая на ДТП на участке федеральной трассы в Игринском районе пострадали два человека. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Удмуртии.

Недалеко от деревни Нязь-Ворцы 48-летний мужчина за рулем автомобиля «ГАЗ» не справился с управлением, наехал на ограждение, а затем вылетел с дороги в кювет и опрокинулся.

В аварии пострадали водитель и его 27-летний пассажир. Молодого человека пришлось госпитализировать.

