НовостиОбщество19 мая 2026 5:40

Врачи ГКБ № 6 в Ижевске спасли пострадавшего после укуса змеи мужчину

Пациент наткнулся на рептилию в бане
Виола Романова
Мужчина провел в реанимации 4 дня. Фото: Дмитрий Адаховский

Мужчина провел в реанимации 4 дня. Фото: Дмитрий Адаховский

Токсикологи Удмуртии спасли пострадавшего после укуса змеи мужчину. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского Минздрава.

Инцидент произошел в Граховском районе. Мужчина отправился топить баню и обнаружил внутри рептилию. Он попытался самостоятельно избавиться от нее, но пресмыкающееся успело нанести укус. После этого у пострадавшего развился анафилактический шок.

Спустя несколько часов его доставили в токсикологическое отделение ГКБ № 6 в Ижевске. Пациент провел в реанимации 4 дня. Сейчас он переведен в общую палату. Специалисты отмечают, что выздоровление будет долгим.

В целом за первую половину мая в токсикологическое отделение больницы поступили три человека с укусами гадюки. У двух пострадавших состояние легкой и средней степени тяжести, за жизнь одного пациента токсикологам пришлось бороться.

