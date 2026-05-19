Ремонт набережной в Ижевске планируют завершить к концу лета 2026 года

Черемуховая аллея, кафе и детские площадки появятся на новой набережной. Фото: udmurt.ru

Реконструкция набережной Ижевского пруда выполнена на 70%. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Удмуртии.

На данный момент на набережной уже смонтировали очистные сооружения и канализационные насосные станции, проложили системы ливневой и дождевой канализации. Строители заняты монтажом тротуарных бордюров и приступили к укладке брусчатки. Завершаются работы по электрике, монтажу освещения и видеонаблюдения. Возведены три лестничных марша, продолжаются работы на подъеме, который ведет ко Дворцу детского творчества.

В рамках реконструкции пришлось изменить первоначальные планы. Так, из-за особенностей почвы вместо яблонь на набережной высадят черемуху. Сад расположится ниже переулка Широкого. А Дом Пастухова – объект культурного наследия регионального значения – перенесут на территорию музея-заповедника «Лудорвай».

Завершить строительство подрядчик планирует к концу лета. В обновленной зоне отдыха появятся круглогодичные кафе, детские площадки, пункты проката и спортивные зоны.

Подписывайтесь на «КП-Ижевск» в Telegram, ВКонтакте и читайте нас там, где удобно!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Врачи ГКБ № 6 в Ижевске спасли пострадавшего после укуса змеи мужчину

Свекла и сахар подорожали в Удмуртии

Жителя Удмуртии признали безвестно отсутствующим за отказ от оплаты алиментов