Ижевск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ижевск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ижевск
+31°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество19 мая 2026 8:30

«Желтая бирка» займется отловом бездомных животных в Ижевске

Мэрия столицы Удмуртии заключила контракт на отлов и содержание безнадзорных животных
Виола Романова
Подрядчик обязан исполнять обязательства до конца 2026 года

Подрядчик обязан исполнять обязательства до конца 2026 года

Фото: Сергей ГРАЧЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Администрация Ижевска заключила контракт на отлов и содержание безнадзорных животных с автономной некоммерческой организацией «Желтая бирка». Об этом сообщает телеграм-канал «Ъ-Удмуртия» со ссылкой на данные портала госзакупок.

Стоимость соглашения – 13,1 млн рублей. Подрядчик обязан исполнять обязательства до конца 2026 года. В документации прописаны расценки на каждую процедуру: отлов и передача особи в приют или пункт временного содержания обойдутся в 3,9 тысячи рублей, стерилизация – в 3,8 тысячи, питание в течение десяти дней – в 2,8 тысячи.

Также контракт предусматривает умерщвление животного – 2 тысячи рублей за особь. Выпуск обратно в привычную среду обитания обойдется в 826 рублей, но только для тех животных, у которых отсутствуют признаки «немотивированной агрессивности».

Подписывайтесь на «КП-Ижевск» в Telegram, ВКонтакте и читайте нас там, где удобно!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

230 рулонов сена и соломы сгорели на пожаре в Удмуртии

Ремонт набережной в Ижевске планируют завершить к концу лета 2026 года

Врачи ГКБ № 6 в Ижевске спасли пострадавшего после укуса змеи мужчину