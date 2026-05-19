«Желтая бирка» займется отловом бездомных животных в Ижевске

Подрядчик обязан исполнять обязательства до конца 2026 года

Администрация Ижевска заключила контракт на отлов и содержание безнадзорных животных с автономной некоммерческой организацией «Желтая бирка». Об этом сообщает телеграм-канал «Ъ-Удмуртия» со ссылкой на данные портала госзакупок.

Стоимость соглашения – 13,1 млн рублей. Подрядчик обязан исполнять обязательства до конца 2026 года. В документации прописаны расценки на каждую процедуру: отлов и передача особи в приют или пункт временного содержания обойдутся в 3,9 тысячи рублей, стерилизация – в 3,8 тысячи, питание в течение десяти дней – в 2,8 тысячи.

Также контракт предусматривает умерщвление животного – 2 тысячи рублей за особь. Выпуск обратно в привычную среду обитания обойдется в 826 рублей, но только для тех животных, у которых отсутствуют признаки «немотивированной агрессивности».

