НовостиОбщество19 мая 2026 9:30

Суточный температурный рекорд 71-летней давности обновился в Ижевске

18 мая в столице Удмуртии рекордно потеплело
Виола Романова
Предыдущий рекорд держался с 1955 года

18 мая в Ижевске обновился суточный температурный рекорд, который держался с 1955 года. Об этом сообщили в пресс-служба Гидрометцентра Удмуртии.

«Предыдущее достижение составляло +29,8 °C. Ижевская метеостанция зафиксировала температуру +29,9 °C – всего на 0,1 градуса выше!» – пояснили синоптики.

При этом существует вероятность того, что 19 мая обновится еще один рекорд.

