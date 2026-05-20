Ижевский спортсмен выиграл золото первенства мира по рукопашному бою

Фото: страница в ВК Дениса Парахина

Ижевчанин Даниил Казаков стал победителем первенства мира по рукопашному бою, которое прошло в Бишкеке, сообщил министр спорта Удмуртии Денис Парахин.

Спортсмен завоевал золотую медаль в возрастной категории 14–15 лет в весе до 52 кг. Министр также поздравил Даниила, его тренера Романа Плотникова и региональную федерацию рукопашного боя с высоким результатом.

Подписывайтесь на «КП-Ижевск» в Telegram, ВКонтакте и читайте нас там, где удобно!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

230 рулонов сена и соломы сгорели на пожаре в Удмуртии

Ремонт набережной в Ижевске планируют завершить к концу лета 2026 года

Врачи ГКБ № 6 в Ижевске спасли пострадавшего после укуса змеи мужчину