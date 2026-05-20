Ижевский спортсмен выиграл золото первенства мира по рукопашному бою

Ижевчанин Даниил Казаков стал победителем первенства мира по рукопашному бою, которое прошло в Бишкеке, сообщил министр спорта Удмуртии Денис Парахин.
Спортсмен завоевал золотую медаль в возрастной категории 14–15 лет в весе до 52 кг. Министр также поздравил Даниила, его тренера Романа Плотникова и региональную федерацию рукопашного боя с высоким результатом.
