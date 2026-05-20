Несовершеннолетняя электросамокатчица сбила велосипедиста в Ижевске

16-летняя школьница на электросамокате сбила 25-летнего велосипедиста на велодорожке на улице 10 лет Октября в Ижевске. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Удмуртии.
Во время движения девушка не справилась с управлением и наехала на молодого человека, который двигался во встречном направлении. В столкновении электросамокатчица получила травмы, ее отвезли в больницу.
По итогам ДТП в отношении девушки организовали административное расследование по факту «бесправного вождения». Также на родителей нарушительницы составили материалы по части первой статьи 5.35 КоАП РФ (ненадлежащее исполнение родительских обязанностей), их передали в подразделение по делам несовершеннолетних территориального отдела полиции.
