Режим «Беспилотная опасность» отменили в Удмуртии Фото: Архив КП.

20 мая в 9:00 в Удмуртии отменен сигнал «Беспилотная опасность». Об этом в соцсетях сообщил председатель Госкомитета региона по делам ГО и ЧС Андрей Шуткин.

Напомним, ограничения ввели в 5:30. За время действия режима сигналов о ЧП не поступало.

