Уроженца Хабаровска задержали в Ижевске с 23 свертками наркотиков

Возбуждены уголовные дела

38-летнего уроженца Хабаровска задержали в Ижевске по подозрению в незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Удмуртии.

При личном досмотре в кармане кофты задержанного нашли 23 свертка. Проведенное исследование подтвердило, что внутри находились наркотические средства. Сам мужчина пояснил, что работает курьером интернет-магазина: крупную партию он забрал в лесополосе на территории Удмуртии для последующего сбыта.

При обыске в арендованной подозреваемым ижевской квартире полицейские изъяли два пакетика с синтетическим веществом, электронные весы и упаковочный материал. Кроме того, оперативники обнаружили тайниковую закладку, оборудованную мужчиной на улице Песочной.

Возбуждены уголовные дела по части третьей статьи 30 и части четвертой статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере). Задержанный помещен в изолятор временного содержания. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

